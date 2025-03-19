Безлактозные творожные десерты выпустил подмосковный производитель

Региональные производители предлагают потребителям с непереносимостью лактозы, которая содержится в молочных продуктах, альтернативные линейки, не уступающие по полезным свойствам и качествам. Так, подмосковный агрохолдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» расширил ассортимент безлактозных продуктов, выпустив новинку — творожные десерты c вареньем из ягод черной смородины и клубники жирностью 6%. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Агропромышленный холдинг включает 4 современные фермы на более чем 4,3 тыс. коров в Дмитровском муниципальном округе и Сергиево-Посадском городском округе, а также завод по переработке сырого молока мощностью до 100 тонн в сутки.

По итогам прошлого года, надои фермерских хозяйств, входящих в состав агрохолдинга, превысили 15 тыс. тонн молока. В ассортименте компании — более 40 молочных продуктов, среди которых безлактозные линейки с коротким сроком годности.

Например, агрохолдинг выпускает цельное пастеризованное безлактозное молоко, сливки, масло, обезжиренное молоко 0,5% жирности, натуральный «ложковой» йогурт, творог 9%, сметану 15%, а также творожные десерты. Продукция представлена в региональных супермаркетах сразу нескольких розничных торговых сетей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.