«Безбожные дуры»: почему миллионер-христианин Стерлигов унижает россиянок?

Православный бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что отсутствие длинных волос или платка, как и тренд на современные короткие стрижки, равносильны извращению, а женщины, выбирающие такой стиль, — безбожные дуры, ведь издавна длинная коса служила знаком того, что девушка не была замужем, являлась девственницей и не уподоблялась блуду, сообщает «Абзац» .

Он подчеркнул, что в старину прическа была важным индикатором социального статуса женщины. Девушкам предписывалось скрывать волосы под платком, не допуская ни единой выбившейся пряди.

Предприниматель уверен, что современные женщины не осознают последствий, выбирая короткие стрижки. При этом он не видит необходимости вводить запреты.

«Женская парикмахерская — это извращение. Если женщина стрижет волосы, это такое же извращение, как если мужчина бреет подмышки. Волосы просто убирали под платок, и не было проблем с расходами и временем на то, чтобы приводить их в порядок. Это был признак привычной женщины. Женщины, которые стригут волосы, — безбожные дуры, все без исключения. Так их воспитали писатели, поэты, актеры, режиссеры, родители, школы, детские сады, институты. Я не то, что не рекомендую (ред. — стричься) — это хорошо, когда безбожница выглядит безбожницей, когда видно, что перед тобой — безбожная дура», — высказался Стерлигов.

Сегодня, 29 января, в России отмечается неофициальный праздник — День неспешного заплетания кос, призванный почтить древнюю народную традицию, когда косы, особым образом заплетенные, отражали семейный и социальный статус женщины.

Искусство плетения кос требовало от девушки умения и мастерства, а также подчеркивало ее красоту в сравнении с теми, кто не имел возможности отрастить длинные волосы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.