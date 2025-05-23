Без участия родителей: в Канаде могут узаконить эвтаназию для детей

В Канаде могут разрешить проводить эвтаназию для детей и подростков

В Канаде намерены разрешить добровольную эвтаназию для подростков и детей, которые якобы способны «самостоятельно принимать решения о завершении своей жизни», сообщает «Царьград».

Возрастные ограничения не рассматриваются, несовершеннолетние смогут решать этот вопрос без согласия родителей. Более того, те, по мнению специальной комиссии, не имеют права участвовать в решении.

Параллельно европейская общественность обсуждает историю 29-летней голландки Зорайе тер Бик, которая, несмотря на благополучную жизнь, решила пойти на легальный суицид.

«Люди говорили: не делай этого, твоя жизнь драгоценна. Другие говорили, что у них есть выход — например, специальная диета или лекарства. Кто-то советовал мне найти Иисуса или Аллаха или говорил, что я буду гореть в аду», — рассказала журналистам девушка.

В Канаде легализация детской эвтаназии пока считается лишь рекомендацией, но является приоритетом для сторонников инициативы.