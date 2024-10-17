Без стажа работы: кто в России может остаться без пенсии

Экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что людям без достаточного учтенного стажа работы в РФ могут отказать в получении пенсии, сообщает АБН24 .

Само по себе достижение пенсионного возраста не дает права на пенсию. На сегодня эта цифра составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, но необходим также трудовой стаж не менее 15 лет и пенсионный коэффициент — как минимум 28,2.

Неофициальный стаж работы не учитывают, и люди предпенсионного возраста могут заранее проверить ситуацию в Социальном фонде или на сайте Госуслуг.

Ранее стали известны самые популярные вакансии для пенсионеров в России. Среди них лидирует профессия водителя-экспедитора. Средняя заработная плата для таких специалистов в России составляет более 104 тысячи рублей в месяц при полной занятости. Среди других высокооплачиваемых вакансий — складской работник-стикеровщик с предложением в 125 тысяч рублей в месяц.