Профессия водителя-экспедитора лидирует среди вакансий для пенсионеров

Эксперты «Авито Работы» провели исследование информации на платформе и подготовили список популярных профессий, в которых наблюдается наибольшее количество предложений о работе, включая вакансии, доступные для пенсионеров в России, сообщает RT .

По результатам третьего квартала 2024 года профессия водителя-экспедитора заняла первое место по числу открытых вакансий. Средняя заработная плата, предлагаемая кандидатам на данную должность, составила 109 467 рублей в месяц при полной занятости.

Аналитики также определили профессии с наиболее высокими заработками для соискателей на пенсии. На первом месте оказалась должность складского работника — стикеровщика — со средним предложением зарплаты в 125 тысяч рублей в месяц. За последний год средние зарплатные предложения для этой специальности возросли на 66%, отметили эксперты.

Профессия риелтора продолжает оставаться одной из самых доходных для пенсионеров, добавили в компании. Средняя зарплата на данной позиции составляет 124 236 рублей в месяц, однако фактический доход специалистов зависит от комиссионных с сделок, бонусов и других факторов, пояснили аналитики.

Эксперты отметили, что в списке популярных профессий, по которым компании наиболее активно ищут работников, включая пенсионеров, выделяются также упаковщики и продавцы. Доля вакансий для упаковщиков составила 3% от общего количества предложений, доступных людям старшего возраста. Согласно их заявлениям, соискатели могут ожидать в среднем около 115 385 рублей ежемесячно за полный рабочий день, что делает данную профессию одной из самых высокооплачиваемых среди массовых специальностей.