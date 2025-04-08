Без резких движений: россиянам рассказали, как спастись при встрече с медведем

Спасатель Дударев: медведи после спячки могут быть особенно опасны для человека

Во многих российских регионах медведи уже вышли из зимней спячки, и в этот период они могут быть особенно опасны для человека, так как нестабильная погода затрудняет поиски корма. Президент Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал, как правильно вести себя при встрече с диким зверем, сообщает Общественное Телевидение России .

В Европейской части России медведи вылезают из берлог уже в первой половине марта. Первыми на солнце выходят самцы, а через пару недель или месяц — самки с медвежатами. Особую опасность представляют «шатуны» — особи, которые проснулись раньше времени — именно они зачастую выходят к людям, рассказал эксперт.

Также очень агрессивны медведи в «брачный период» — с мая по июль. В это время в лес лучше вообще не ходить, особенно жителям «медвежьих краев» России — Камчатки, Урала, Сибири, отметил Дударев.

Если вы все-таки встретились с хищником, то самое главное — не делать резких движений, предупредил специалист. Он также опроверг мнение о том, что нужно поднять руки вверх — это может лишь разозлить медведя.

Спасатель советует постараться не паниковать и отходить от медведя по диагонали, при этом нельзя поворачиваться к нему спиной. Также категорически запрещено кричать и бросать что-либо в медведя — такие действия могут заставить зверя напасть.

«Желательно спрятаться в укрытие, не привлекая к себе внимания. И, конечно же, сразу позвонить 112», — сказал Дударев.

По его словам, зверь становится опасным тогда, когда чувствует в человеке угрозу.