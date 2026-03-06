Без исключений и компромиссов: какие цветы нельзя дарить кошатницам на 8 Марта

Главный враг всех кошек, которого неопытные покупатели часто несут в дом, — это лилия. Для пушистых питомцев этот цветок не просто вреден, а смертельно токсичен: даже пыльца, попавшая на шерсть, а потом слизанная животным, вызывает необратимую почечную недостаточность за считанные часы. Если у получателя букета есть кот, лилии — абсолютное табу, без исключений и компромиссов, сообщила РИАМО флорист Арина Школина.

«Вторая зона риска — весенние луковичные, особенно тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Их сок содержит алкалоиды, способные вызвать у собак и кошек тяжелейшие ожоги пищевода, рвоту и сбои в работе сердца. Даже вода в вазе, где стояли нарциссы, становится ядовитым коктейлем», — сказала флорист.

Также стоит избегать популярных хризантем и ирисов — они хоть и менее опасны, но гарантированно обеспечат питомцу дерматит и расстройство желудка.

«Всегда предупреждайте флориста о животных в доме: мы соберем безопасную композицию из роз, гербер, эустомы или подсолнухов, которые абсолютно безвредны, даже если ваш кот решит их попробовать», — отметила Школина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.