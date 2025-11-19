Без формальностей: как выбирать подарки начальству на Новый год

Эксперт Мелье: к выбору подарка для руководителя стоит подойти с душой

Специалист по деловому этикету Катерина Мелье заявила, что при выборе новогоднего подарка для руководителя на работе или учебе следует увидеть в нем человека и подойти к этому делу с душой, сообщает «Вечерняя Москва» .

«То, что вызовет восторг у одного, у другого покроется пылью на дальней полке. Ключ к успеху — персональный подход», — сказала эксперт.

По ее словам, можно проявить креативность: например, попросить отдел кадров провести опрос о предпочтениях каждого руководителя.

Важный момент — антураж вручения: особенно ценны эмоции, которые сопровождают этот момент, и здесь стоит подстраиваться под характер и привычки начальника. Активному и азартному человеку может подойти мини-квест по офису, спокойному руководителю — мини-тест или интерактивная игра.

Вместо надоевших ручек и галстуков можно сделать юмористическое интервью или даже корпоративный фильм, рассказывающий об уважении и симпатии сотрудников к руководителю.

