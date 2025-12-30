Без друзей и веры в себя: чем чревата долгая «удаленка»

Психолог Абравитова: для экстравертов работа на удаленке может стать проблемой

Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что работа из дома на протяжении долгого времени может наложить негативный отпечаток на психику и здоровье человека, сообщает RT .

«Если мы говорим о нормальном человеке, не интроверте, то удаленная работа для него на протяжении нескольких лет 100% скажется на потере навыков социализации и веры в себя», — сказала доктор.

Специалист подчеркнула, что при переходе к подобной форме занятости, человеку предстоит преодолеть ряд этапов.

Вначале ему придется адаптироваться к новому темпу и испытывать тоску по привычному рабочему графику. Затем наступит период приспособления и умиротворения, когда человек начнет привыкать к такому образу жизни.

И в конечном итоге, когда возникнет необходимость вернуться к очной работе, это вызовет у него чувство страха и дискомфорта.

