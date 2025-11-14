Без акций и скидок: только 3% россиян ждут распродажи для покупок

Журналисты провели опрос, согласно которому только 3% россиян усиленно ждут дни распродажи и Черную пятницу для запланированных покупок и 55% не обращают на акции и скидки никакого внимания, сообщает kp.ru .

«В России почему-то большинство торговцев восприняли эту акцию не как возможность избавиться от товаров на складе, а как способ надуть покупателя. Так что я в распродажи не верю и никаких скидок не жду», — прокомментировал участник опроса Черную пятницу.

Приблизительно 41% респондентов признали, что не всегда имеют возможность дождаться периода сниженных цен, однако иногда им удается приобрести товары с хорошими скидками или воспользоваться акционными предложениями.

Естественно, если предмет необходим безотлагательно, ожидание становится невозможным. Но в ситуациях, когда речь идет о значительной или не требующей немедленного приобретения вещи, есть смысл отслеживать динамику цен и совершить покупку в момент ее снижения.

