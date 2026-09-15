Беттина Трамп назвала подарок Кремлева дружеским жестом

Беттина Трамп подтвердила, что президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев организовал двухдневное празднование после ее свадьбы с Дональдом Трампом-младшим на Багамах, сообщает «Царьград» .

Беттина Трамп впервые прокомментировала сообщения о праздновании ее свадьбы с Дональдом Трампом-младшим. Она подтвердила, что президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев организовал на Багамах двухдневное мероприятие после закрытой семейной церемонии.

«Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал для нас две невероятные ночи празднований ПОСЛЕ нашей свадьбы. Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга», — написала Беттина Трамп в соцсети.

Она добавила, что встречу с друзьями планировали до изменения планов пары.

«Печально, что нечто столь личное и счастливое может быть переиначено во что-то политическое или зловещее просто из-за того, кем является человек или откуда он родом. Дружба не требует политического мотива. Щедрость не обязательно идет с повесткой», — заявила Беттина.

ProPublica сообщило, что Кремлев оплатил расходы на сотни тысяч долларов, включая аренду частного острова примерно за 100 тыс. долларов за ночь и фейерверк стоимостью около 70 тыс. долларов. По данным издания, платежи шли через структуру в Дубае, связанную с Международной ассоциацией бокса. На праздновании были около 50 гостей, в том числе Эрик Трамп, Джаред Кушнер и Кремлев. Президент Трамп не приехал, сославшись на дела в Вашингтоне.

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