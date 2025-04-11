Бессмертный полк в Жуковском пройдет в онлайн-режиме

Власти Жуковского приняли решение не проводить в этом году акцию в очном формате по соображениям безопасности. Тем не менее, как отметил глава городского округа Борис Аубакиров, принять в ней участие можно будет в онлайн-формате. Несмотря на это программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Жуковском будет насыщенной: различные мероприятия пройдут 8 и 9 мая, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Жуковчан и гостей города ждут памятные и торжественные мероприятия, патриотические акции и встречи с ветеранами», - сказал Борис Аубакиров.

8 мая в Жуковском запланирован беговой турнир «Марафон Победы», концерт творческих коллективов «Фронтовые агитбригады» во дворах для ветеранов, выступление Жуковского симфонического оркестра под руководством народного артиста России Сергея Скрипки, праздничный концерт творческих коллективов города «Вальс Победы» и кинопоказ художественного фильма.

9 мая пройдут торжественные митинги у трех мемориальных комплексов, акция «Вахта Памяти» у памятника создателям бронепоезда «Москвич», молодежный танцевальный марафон «Джем Победы», концерт творческих коллективов города «Подвиг. Память. Победа» и концерт эстрадных артистов. Кроме того, будут работать различные интерактивные площадки и мастер-классы, а также пройдет акция «Солдатская каша».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», - сказал губернатор.