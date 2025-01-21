Бесплатный сервис по защите от кибермошенников создали в Москве

В столице в рамках информационного проекта «Перезвони сам» заработал новый бесплатный сервис по защите от кибермошенников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь в специальном Telegram-боте можно провести проверку скриншотов переписки, текстовых и голосовых сообщений на наличие признаков мошенничества. Работа сервиса строится на использовании ИИ, в том числе больших языковых моделей, а еще технологии оптического распознавания текста и речи.

Информация проверяется на эмоциональное давление, манипуляции, просьбы передать персональные данные или денежные средства, выявляются и подозрительные ссылки. В случае с голосовыми сообщениями речь анализируется на дипфейки.

В результате пользователя проинформируют о проценте, с которым вероятен обман. Будут также отмечены подозрительные признаки, которые должны насторожить гражданина.

Тестирование сервиса продлится до 27 февраля, затем в нем доработают все замечания и предложения. Планируется, что уже весной проект заработает в полную силу.