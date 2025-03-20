Бесплатный просмотр кинофильма «Часы для Веры» пройдет в Подмосковье 27 марта

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества, с целью содействия духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения в регионе организуют массовый просмотр кинофильма «Часы для Веры». Всероссийская премьера картины состоится 27 марта 2025 года, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Д. А. Певцова.

Картина получила поддержку министерства просвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ и Минобороны РФ. Также получена педагогическая экспертиза фильма от кафедры киноведения ВГИК им. Герасимова и рекомендация для широкого показа от «Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации».

Министерством культуры России фильм «Часы для Веры» был включен в перечень фильмов «Пушкинской карты» в рамках поддержки произведений отечественной кинематографии. Это дает школьникам и студентам возможность его бесплатного просмотра в кинотеатрах региона по «Пушкинской карте».

Организацию просмотров предлагают совместить с последующим обсуждением картины при участии представителей Поискового движения России и военно-патриотических клубов, либо провести просветительские мероприятия, посвященные Году защитника Отечества в России, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.