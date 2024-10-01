Бесплатный бизнес-тренинг провели для школьников Балашихи

Бесплатные бизнес-тренинги для школьников Балашихи. Истории реализации лучших кейсов в сфере предпринимательства рассказали учащимся школы № 30 в микрорайоне Авиаторов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встреча прошла в рамках серии открытых уроков «История успеха», которые организованы управлением инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации округа.

Открытый урок провели генеральный директор ООО «Гардифлоу» Ольга Костина и генеральный директор ООО «Мксистемс» Алексей Колев.

ООО «Гардифлоу» является российским производителем светового оборудования наружного освещения для парков, скверов, спортивных площадок, придомовой территории и прочих зон общественных и городских пространств. В линейке компании более 150 видов светильников и осветительных комплексов, изготовление которых осуществляется на собственных производственных мощностях и современных станках. Ольга Костина поделилась своим опытом в сфере открытия и развития бизнеса, рассказала о начале своего профессионального пути.

Алексей Колев рассказал о зарождении идеи и реализации проекта по основанию производства. Основным видом деятельности ООО «Мксистемс» является производство подъемно-транспортного оборудования. Алексей обозначил ключевые факторы успеха своего бизнеса и значимость постоянного самообразования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.