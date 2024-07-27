Бесплатные автобусы организовали для жителей Подольска на фестиваль «Гуляй город»

Первый автобус с жителями Подольска отправился на федеральный фестиваль «Гуляй город» в соседний в Чехов девять утра. На нём выехал фольклорный ансамбль «Ленок», участники которого распевались в пути, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Вокалисты изучают творчество казаков Верхнего Дона и подготовили соответствующие плясовые песни. Для ансамбля «Ленок» это особенный день, так как 27 июля руководитель коллектива Тамара Бычкова отметила свой день рождения прямо на фестивале.

Весь день для подольчан курсировали бесплатные автобусы до места проведения фестиваля, последний наметили на 23:00.

Для удобства пассажиров на маршруте от ж/д станции МЦД Подольск и обратно сделали остановки «Магазин Хамелеон», «Больница», «Молоди-4».

15-й юбилейный фестиваль посвятили победе русского войска над крымско-турецкой армией в Битве при Молодях 1572 года. В 2022 году мероприятие получило федеральный статус. В 2023-м фестиваль посетили 29 тыс. человек. В эту субботу организаторы ожидают не меньше гостей. Фестиваль «Гуляй город» будет проходить с 10 утра и до 12 ночи. Вход на фестиваль свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.