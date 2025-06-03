Бесплатная регистрация домашних животных пройдет в округе Пушкинский

За минувшую неделю специалисты Пушкинской ветеринарной станции в парках округа Пушкинский провели чипирование 15 собак. 15 «пушистых хвостиков» зарегистрировали. Теперь, если животные потеряются, их легко найдут и вернут хозяевам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего же с начала 2025 года ветеринарные врачи ГБУВ МО «Терветуправление № 2» чипировали 112 домашних животных, 109 вакцинировали и 126 зарегистрировали. Акцию по чипированию собак проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с Министерством благоустройства.

Представители госветслужбы региона напоминают о том, что процедура чипирования имеет ряд преимуществ. Если животное потеряется, то достаточно просканировать чип — появится информация о владельце, с которым надо связаться. В случае кражи питомца информация с чипа поможет доказать права настоящего владельца. Процедура чипирования для животных безболезненна и напоминает обычный укол. Чип устанавливается пожизненно, менять его не нужно.

«Это удобный формат для владельцев — без посещения ветклиники можно проверить здоровье питомца, пройти вакцинацию и поставить животное на учет с внесением данных о хозяине. Для этого потребуется микрочип, который вводится подкожно в область холки. Каждый чип имеет уникальный код — он присваивается животному», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Регистрация проводится бесплатно во всех государственных ветеринарных клиниках и в мобильных офисах в парках. Собак в регионе ставить на учет обязательно — с марта за отсутствие регистрации введена административная ответственность. Требование распространяется как на взрослых особей, незарегистрированных в Реестре ранее, так и на щенков — им провести процедуру необходимо в течение 14 дней после достижения 3-х месяцев. Кошек и других животных также можно регистрировать, но уже по желанию владельца.

Специалисты ГБУВ МО «Терветуправление № 2» проведут в июне выездные регистрации, чипирование и вакцинации. В парке «Березовая Роща» на ул. Октябрьская мобильный офис будет работать 23 июня с 10.00 до 13.00. В Городском парке Ивантеевки на Студенческом проезде владельцев с питомцами будут ждать 30 июня также с 10.00 до 13.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.