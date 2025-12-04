Беспилотники проследят за заготовкой новогодних елок в Новосибирской области

В Новосибирской области заготовку новогодних елей будут контролировать с помощью беспилотных летательных аппаратов и спутникового мониторинга, сообщает atas.info .

Министерство природных ресурсов Новосибирской области заявило, что заготовка новогодних елей проводится только в рамках планового декабрьского ухода за лесом и не наносит ущерба лесному фонду.

Руководитель отдела лесных отношений Новосибирского лесничества Антон Басалаев пояснил, что для вырубки отбирают растения, подлежащие удалению в целях прореживания, санации или освобождения пространства вдоль линий электропередачи.

В этом сезоне планируется заготовить более пяти тысяч елей, сосен и пихт для новогодних праздников. В преддверии праздников лесничество усилило меры по охране лесов, включая воздушное патрулирование с использованием беспилотников и дистанционный спутниковый контроль. По словам Басалаева, такая техника позволяет быстро выявлять и задерживать нарушителей.

За несанкционированную вырубку дерева предусмотрен штраф от 4 до 6 тысяч рублей для граждан, рубящих для личных нужд. В случае незаконной заготовки елей для продажи штраф может достигать 500 тысяч рублей, а также возможно лишение свободы до семи лет.

