Бешеная конкуренция и низкая зарплата: на что могут рассчитывать психологи в РФ

Анализ данных показал, что за последние пять лет произошел заметный сдвиг в сторону цифровизации навыков современного психолога. Базовые навыки специалистов (знание общей, социальной и детской психологии, психологии личности) все еще востребованы, но еще от них ждут комплексных решений, сообщили РИАМО в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В этом году у работодателей следующие ключевые цифровые требования к психологам:

— работа с базами данных и HR-метриками для анализа клиентской базы (+30% новых упоминаний в вакансиях);

— умение работать с CRM (+100% новых упоминаний);

— владение профессиональным ПО: SPSS — для статистики, «Консультант-Плюс» — для юридических аспектов консультирования (+65% роста спроса на этот навык);

— создание контента: разработка учебных материалов в LMS, MS PowerPoint;

— обязательные базовые навыки: уверенный пользователь ПК, работа с компьютером.

«Современный психолог — это гибридный специалист, одинаково свободно владеющий и методами терапии, и цифровыми инструментами управления клиентским опытом. Сегодня недостаточно просто консультировать — если раньше „уверенный пользователь ПК“ был плюсом в резюме, то сегодня это базовое требование», — сказала руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

По ее словам, психология становится точной наукой. Сегодня специалист должен не только чувствовать клиента, но и интерпретировать числа — от динамики сессий до эффективности терапевтических методик.

Спрос на психологов у в РФ за пять лет вырос на 59%. С января по ноябрь отечественные работодатели открыли 7,5 тыс. таких вакансий. Среди регионов больше всего психологов требуется в Москве (22% от всех вакансий в стране), Санкт-Петербурге (10%), Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской и Нижегородской областях (по 4%).

Активнее всего открывали вакансии психологов в 2025 году образовательные учреждения (14% от всех таких вакансий), компании меднаправленности (8%), госорганизации и IT-компании (по 3%).

Несмотря на такую динамику вакансий, интерес к карьере в психологии у соискателей настолько высок, что конкуренция выходит далеко за пределы нормы (она составляет от 4,0 до 7,9 резюме на вакансию). Сейчас на одну вакансию психолога в РФ приходится 64,4 резюме кандидатов.

Медиана предлагаемой зарплаты психологов по стране в октябре была 51,3 тыс. рублей. За пять лет она поднялась на 47%. Больше всего готовы платить в Москве (88,1 тыс. рублей), Югре (63,5 тыс.), Воронежской области (61,3 тыс.), Московской, Архангельской областях и Приморском крае (по 60 тыс.). Медианная ожидаемая зарплата психологов в этом году — 62,9 тыс. рублей.

