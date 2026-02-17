Берут палетами: россияне бросились скупать «потеряшки» с маркетплейсов

Среди россиян начало набирать популярность приобретение потерянных заказов или возвратов с маркетплейсов. Их пакуют в коробки и продают в интернете по весьма доступной цене. При этом узнать, что лежит внутри, нельзя, пока не вскроешь упаковку.

Цены на такие «оптовые» коробки начинаются от 2,6 тыс. рублей. Причем покупатели платят не за единицы товара, а за вес в килограммах. Внутри как правило одежда и обувь (женская, мужская, детская), спорттовары, косметика, полезные мелочи. При этом стоимость может доходить до 200 тыс. рублей. Как уверяют продавцы, в таких коробках лежат в том числе различные гаджеты и мелкая бытовая техника.

Выбрать наполнение коробки самостоятельно нельзя. Продавец сам все фасует и пакует. Из-за этого появляется азарт: «А что именно мне попадется?»

Многие счастливые покупатели снимают распаковку таких «мистери боксов» на видео, а потом делятся в Сети своим «уловом», считая, насколько окупились потраченные средства и что из приобретенного можно затем перепродать или оставить себе. Большинство довольны тем, что при минимальных вложениях получили максимум пользы.

Один из приобретателей «потеряшек» рассказал, что выложил за огромную коробку товаров около 200 тыс. рублей, а, продав содержимое, заработал 600 тыс. рублей.

При этом есть те, кто к такому новшеству относится настороженно. Они утверждают, что, по правилам маркетплейсов, ни один невостребованный товар не остается в ПВЗ и на складе — он возвращается продавцу. А на продажу отправляется неликвид, который должен был быть утилизирован. Некоторые даже шутят, что предприимчивые граждане порылись в помойках и построили на этом бизнес. Они также переживают, что подобные покупки могут быть небезопасны.

Есть также предположение о том, что все попадающие в коробки товары были отправлены китайскими продавцами, а россияне их просто не выкупили. Продавцу невыгодно держать этот товар на складе, поэтому он отказывается от него. Затем хорошую, но никому не нужную продукцию списывают под утилизацию, однако до нее она не доезжает — всплывает оптом на досках объявлений.

