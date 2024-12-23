Беременным студенткам-очницам выплатят по 200 тыс рублей в Ульяновской области

Беременным студенткам очного отделения в Ульяновской области будут выплачивать 200 тыс. рублей. Такая мера поддержки молодых семей заработает со следующего года, сообщает SHOT .

Получить деньги смогут только те студентки, которые жили в регионе минимум год до поступления в университет. Есть еще одно условие — срок беременности не меньше 6 месяцев.

Также в вузах Ульяновской области сформируют спецгруппы временного пребывания. В них родившие студентки смогут отдавать своих детей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году не менее 70 тыс. заявок на выплату на питание мамам подали в Московской области.