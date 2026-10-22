Беременная Решетова рассказала, почему не раскрывает отца будущего ребенка
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Беременная Анастасия Решетова заявила, что предпочитает оставлять за кадром личную жизнь, а ее нынешний возлюбленный — максимально непубличный человек. Об этом сообщает журнал «Мнение редакции».
«В моей жизни уже был опыт, когда я личную жизнь выставляла напоказ, И у этого были очень большие минусы», — рассказала брюнетка.
Она отметила, что сейчас состоит в отношениях с мужчиной, который «живет максимально закрыто». Модель не хочет подвергать возлюбленного публичности, так как уважает его личное пространство.
Звезда добавила, что ей по сей день успешно удавалось балансировать между закрытой личной жизнью и постоянным вниманием окружающих.
Решетова объявила о второй беременности в начале октября, опубликовав фотографии с округлившимся животом. Ранее модель около пяти лет встречалась с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). У них есть общий сын.
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