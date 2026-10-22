Беременная Решетова рассказала, почему не раскрывает отца будущего ребенка

Беременная Анастасия Решетова заявила, что предпочитает оставлять за кадром личную жизнь, а ее нынешний возлюбленный — максимально непубличный человек. Об этом сообщает журнал «Мнение редакции» .

«В моей жизни уже был опыт, когда я личную жизнь выставляла напоказ, И у этого были очень большие минусы», — рассказала брюнетка.

Она отметила, что сейчас состоит в отношениях с мужчиной, который «живет максимально закрыто». Модель не хочет подвергать возлюбленного публичности, так как уважает его личное пространство.

Звезда добавила, что ей по сей день успешно удавалось балансировать между закрытой личной жизнью и постоянным вниманием окружающих.

Решетова объявила о второй беременности в начале октября, опубликовав фотографии с округлившимся животом. Ранее модель около пяти лет встречалась с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). У них есть общий сын.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.