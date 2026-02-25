Бербок по ошибке причислила Гренландию к Евросоюзу
Фото - © Martin Kraft. Собственная работа/Wikipedia.org
Председатель Генассамблеи ООН, экс-глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку в эфире телеканала, рассуждая о принадлежности Гренландии, сообщает ТАСС.
В ходе разговора Бербок заявила, что многие американские бизнесмены не осведомлены о европейской принадлежности Гренландии. Когда ведущая поправила ее, напомнив, что Гренландия не входит в Евросоюз, Бербок ответила, что гренландцы являются гражданами ЕС и это автоматически делает остров европейской внешней границей.
«Но они (гренландцы – ред.) являются гражданами ЕС, и тем самым у них также есть внешняя граница ЕС», — заявила Бербок.
Гренландия действительно входит в состав Дании на правах автономии, и ее жители имеют датское гражданство, сам остров вышел из состава Европейского экономического сообщества (предшественника ЕС) еще в 1985 году. На Гренландию не распространяется законодательство ЕС, она не участвует в общем рынке и Таможенном союзе.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.