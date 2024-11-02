Белые розы и бассейн в пикапе: полуголые молодые люди прокатились по дорогам Уфы

сегодня в 18:55

Молодых людей в Башкирии оштрафовали за купание в кузове пикапа на дороге

Водитель за рулем Haval Poer KingKong, сделав в кузове пикапа мини-бассейн, катал в нем пассажиров по столице Башкирии, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

В снятом о покатушках видеоролике показано, что в кузове пикапа, наполненном водой, сидят двое полуголых молодых людей с букетами белых роз. При этом машина едет по городской дороге.

Местные госавтоинспекторы начали проверку по данному факту. Они установили личности водителя и пассажиров. В отношении нарушителей составили административные материалы.

Так, 27-летние пассажиры пикапа привлечены к ответственности за непристегнутый ремень безопасности. А 22-летний водитель иномарки — за непристегнутый ремень безопасности, нарушение правил перевозки пассажиров, скрытие регистрационных знаков машины.