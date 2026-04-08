Белые аисты вернулись в Лотошинский округ Подмосковья

Белый аист охраняется в регионе с 1978 года. Первые попытки освоения территории Подмосковья эти птицы предпринимали еще в конце XIX века, однако регулярно гнездиться здесь начали лишь столетием позже. С тех пор численность постепенно росла, что стало основанием для включения вида в Красную книгу Московской области под пятой категорией как восстанавливающегося.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.