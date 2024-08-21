Белоусов раздал медали «Золотая Звезда» проявившим себя участникам спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов раздал высшие госнаграды участникам СВО, которые особенно проявили себя на поле боя. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Солдаты получили не только медали «Золотая Звезда», но и именное огнестрельное оружие. Государственных наград были удостоены те, кто проявил мужество и героизм в зоне СВО.

Белоусов поблагодарил всех присутствующих на мероприятии солдат за то, что они защищают страну. Он отметил, что президент также достойно оценивает заслуги военнослужащих ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российского солдата, который под носом у шести украинских боевиков сжег западный БМП, представят к госнаграде. Он уничтожил технику, используя только канистру с бензином.