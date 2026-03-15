Белоусов поздравил военных с 75-летием ГУ МВС РФ

сегодня в 11:19

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился с поздравлениями к ветеранам, руководству и военнослужащим Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (ГУ МВС РФ). Данному направлению исполнилось 75 лет, сообщила пресс-служба оборонного ведомства РФ .

Белоусов поприветствовал военных по случаю 75-й годовщины создания Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации. По его словам, на протяжении всего этого периода ГУМВС результативно выполняет ключевые функции, направленные на защиту безопасности страны, поддержание и усиление стратегического баланса, недопущение возникновения кризисов.

Управление плодотворно наращивает взаимодействие в военной и военно-технической сферах с другими странами, формирует продуктивный и открытый диалог с иностранными коллегами из государств ОДКБ и СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Благодаря глубокой компетентности, добросовестности и преданности делу военные дипломаты вносят существенный вклад в усиление оборонного потенциала нашего государства, рост престижа Вооруженных Сил на мировой арене.

«Уверен, что личный состав Главного управления будет бережно хранить традиции, заложенные ветеранами, твердо отстаивать национальные интересы Родины. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо Отечества», — сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.