Белоусов: надо решить проблему обеспечения участников спецоперации жильем

сегодня в 12:50

Кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что очень важно работать над вопросами, касающимися обеспечения участников спецоперации жильем, а также оказанием медицинской помощи, сообщает РИА Новости.

Ранее на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности были проведены консультации по вопросу назначения Белоусова на пост министра обороны РФ.

Белоусов отметил, что его не устраивает ситуация, когда участников СВО в отпуске отправляют в переполненные госпитали.

Он подчеркнул, что важно работать над обеспечением участников спецоперации жильем.

Белоусов в Совфеде заявил о необходимости решить проблему бюрократии. Данная проблема связана с подтверждением льгот военнослужащих и участников специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин ранее предложил назначить на пост министра обороны страны Андрея Белоусова.

При этом глава государства отметил, что и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу займет место секретаря совета безопасности России.

Выбор Белоусова в качестве кандидата на пост главы Минобороны обусловлен необходимостью ведомства быть открытым для инноваций и передовых идей.

Андрею Белоусову 65 лет. Он учился в МГУ на экономиста. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. В период с 2012 по 2013 год занимал должность министра экономического развития РФ, затем работал помощником президента России. С 2020 года находился на посту первого вице-премьера России.