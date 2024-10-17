Белорусские полярники проложили маршрут в неисследованный горный массив Най

В ходе миссии исследователи проложили маршрут в горный массив Най и установили флаг в честь открытия нового участка, который впоследствии был подарен Лукашенко. Президент выразил благодарность полярникам и подчеркнул, что их научные и технические разработки могут быть полезны в различных отраслях.

Он отметил важность применения результатов исследований в реальном секторе для стимулирования высоких технологий и развития компетенций. Также Лукашенко акцентировал внимание на необходимости сотрудничества с другими странами, особенно с Россией, в области освоения Антарктиды, заявив о готовности оказывать поддержку.

«Поддержка будет оказываться, всяческая будет поддержка. Надо работать вместе, делиться результатами», — добавил глава государства.

В завершение встречи полярники подарили президенту минерал эндербит, составляющий кристаллическую основу Земли, и возраст которого составляет около четырех миллиардов лет.