Белгородскую полицию попросили держать под рукой комплексы защиты от радиации

Baza: полицию в Белгородской области попросили носить с собой комплекты РХЗБ

В Сети распространилась информация, что белгородскую полицию попросили держать при себе комплекты радиационной, химической и биологической защиты, пишет Telegram-канал Baza .

Сообщается, что вышеуказанная просьба поступила всему личному состав МВД Белгородской области 9 апреля. По данным СМИ, это связано с якобы примененным химическим оружием с адамситом под Клещеевкой ВСУ.

Адамсит — это болевое отравляющее вещество. Его использовали еще в Первую мировую войну.

Официальной информации об использовании оружия с отравляющим веществом на момент публикации заметки не было.