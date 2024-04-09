Белгородскую полицию попросили держать под рукой комплексы защиты от радиации
Baza: полицию в Белгородской области попросили носить с собой комплекты РХЗБ
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В Сети распространилась информация, что белгородскую полицию попросили держать при себе комплекты радиационной, химической и биологической защиты, пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что вышеуказанная просьба поступила всему личному состав МВД Белгородской области 9 апреля. По данным СМИ, это связано с якобы примененным химическим оружием с адамситом под Клещеевкой ВСУ.
Адамсит — это болевое отравляющее вещество. Его использовали еще в Первую мировую войну.
Официальной информации об использовании оружия с отравляющим веществом на момент публикации заметки не было.