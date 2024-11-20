Белгородский губернатор Гладков объяснил, почему живет в съемной квартире

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел ежегодную пресс-конференцию. В ходе нее глава региона, кроме прочего, рассказал, что живет на арендованной квартире, и обратил внимание на высокие ставки по ипотеке. Трансляция была доступна в Telegram-канале Гладкова.

Губернатору напомнили, что 2 года назад он рассказывал о желании купить квартиру в Белгородской области. В связи с этим журналист поинтересовался, приобрел ли глава региона своей собственное жилье в регионе.

В ответ на это Гладков признался, что пока не купил свое жилье, и предпочитает жить на арендованной квартире. Он также отметил, что имеет право на служебное жилье, однако «лучше платить за аренду жилья самому, возникает меньше вопросов ко всему».

По словам Гладкова, за последние годы он сменил около 10 квартир.

«Проговаривал с банками. Понимаю, что есть возможность получить ипотеку, но два месяца назад понял, какую большую ошибку сделал, не решив эту проблему, например, два года назад. Понимаете, почему. Нагрузка, которая сейчас ложится с точки зрения ипотеки — катастрофа», — сказал белгородский губернатор.

Гладков также отметил, что с учетом сегодняшних ипотечных ставок на семейный бюджет ложится «достаточно серьезная нагрузка».

Вместе с тем глава региона подчеркнул, что он по-прежнему хочет купить собственное жилье в области и считает такой шаг нужным.