Белая ворона: что будет, если не пойти на корпоратив
Наступает пора новогодних корпоративов, но идти на них хотят не все. Юристы рассказали, кого могут наказать за «прогул» корпоратива, что делать, если вы не хотите посещать это мероприятие, и какие последствия для карьеры это может иметь, сообщает «Секрет фирмы».
«Обязательным для работника является только выполнение своей трудовой функции в соответствии с его квалификацией», — отметил юрист Юрий Александров.
По его словам, увеселительные мероприятия, организованные работодателем, к этому не относятся. Соответственно и оштрафовать за пропуск корпоратива сотрудника не могут.
Исключением являются те сотрудники компании, которые задействованы в проведении корпоратива согласно своим должностным обязанностям. Например, заместитель руководителя по работе с персоналом, по культурной работе, HR или PR-специалист, уточнил юрист Олег Матюнин.
По его словам, в таком случае уклонение от организации корпоратива может быть признано дисциплинарным проступком. Все же остальные работники могут пропустить корпоратив с чистой совестью, добавил эксперт.
Если же корпоратив назначен на рабочее время, то просто так домой уйти не получится — придется доработать до конца смены. Конечно, начальник может не обратить на это внимания, но при желании сможет предъявить дисциплинарное взыскание.
Что касается вопросов корпоративной культуры, то в некоторых организациях пропускать корпоратив не принято, в противном случае вас посчитают «белой вороной». Также пропуск корпоратива может негативно сказаться на отношениях с коллегами и помешать карьерному росту, добавила юрист Ольга Борисова.