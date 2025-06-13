Белая радуга появилась в Мурманской области

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Жители Териберки в Мурманской области увидели белую радугу в начале июня. Кадры необычного явления опубликовал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Очевидцы запечатлели белую радугу 4 июня. На видео показан местный пляж с белым песком, по которому гуляют люди. Над водой раскинулась туманная дуга.

Белая радуга появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана. Она возникает в результате преломления и рассеяния света в мелких каплях воды. Цвета же исчезают из-за дифракции света.

При этом иногда внутри белая радуга может быть окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя сторона может быть оранжевой.

13 июня на Земле началась магнитная буря, которая ранее не прогнозировалась. Ей присвоен класс выше G2.