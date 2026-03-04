Беглов возглавил рейтинг цитируемости правительства Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов стал самым упоминаемым членом городского правительства в СМИ в 2025 году. Он набрал 181 203 упоминания, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Исследование провели издание совместно с аналитической системой «Медиалогия». Второе место занял вице-губернатор Кирилл Поляков с 16 712 упоминаниями, третье — Борис Пиотровский с 12 955. В десятку также вошли Евгений Разумишкин, Николай Линченко, Алексей Корабельников, Владимир Княгинин, Ирина Потехина, Наталья Чечина и Валерий Москаленко.

Политолог, социолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра пояснил, что губернатор по статусу остается главным городским ньюсмейкером.

«Прошедший год был связан с большим количеством знаковых городских событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина и других высоких гостей. Поэтому многократное преимущество в упоминаемости Александра Беглова — объяснимо и политически правильно», — отметил он.

По его словам, высокая позиция Кирилла Полякова отражает внимание к промышленной и инновационной повестке, а третье место Бориса Пиотровского — к культурным институциям, включая Русский музей, Эрмитаж и Мариинский театр. Четвертая строчка Евгения Разумишкина связана с его ответственностью за благоустройство и уборку снега в период холодной и снежной зимы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.