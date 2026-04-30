Беглов сообщил о начале весеннего оформления Петербурга

Первыми украсили территорию у Пискаревского мемориального кладбища. В сквере у монумента «Дети войны» высадят 16,5 тысячи белых и красных виол. Всего на проспекте Непокоренных появится более 100 тысяч этих цветов.

В целом город украсят свыше 600 тысяч виол. Также распустятся 275 тысяч тюльпанов и 53 тысячи других луковичных, высаженных осенью. В каждом районе создадут тематические цветники в честь Года единства народов России.

«Живые цветы станут символом благодарности петербуржцев всем, кто защищал и сохранял наш город», — отметил губернатор Александр Беглов.

В начале июня весеннее оформление сменят летними композициями — планируется высадить почти 4,5 миллиона однолетников. Всего в 2026 году в Петербурге появится более 5,5 миллиона цветов. Ранее власти также сообщили о планах высадить новые породы деревьев и кустарников.

