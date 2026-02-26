Беглов подвел итоги работы муниципалитетов Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на съезде Совета муниципальных образований подвел итоги социально-экономического развития и работы МСУ в 2025 году, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Съезд Совета муниципальных образований прошел 26 февраля в молодежном центре «Фестиваль». В нем участвовали председатель Заксобрания Александр Бельский, федеральный инспектор Евгений Швец, прокурор Виктор Мельник и другие представители власти.

Александр Беглов поздравил Совет с 20-летием и подчеркнул его роль в системе управления городом.

«За два десятилетия Совет стал сильной и авторитетной площадкой. Его работу высоко оценивают не только в городе, но и на федеральном уровне», — сказал губернатор.

В 2025 году вступил в силу новый закон о местном самоуправлении, уточнивший принципы работы на местах. За шесть лет число муниципалитетов с высоким качеством бюджетного управления выросло на треть.

Муниципалитеты участвуют в поддержке специальной военной операции. В 2025 году они провели около двух тысяч патриотических мероприятий с участием почти 400 тысяч человек, помогали ветеранам и блокадникам, а также оказывали гуманитарную помощь.

По программе «Петербургские дворы» обновили 67 детских и спортивных площадок и благоустроили более 60 общественных пространств. В 2025 году на эти цели направили 1,5 млрд рублей, в 2026-м — 6,2 млрд. Финансирование получили 76 муниципальных образований, что позволит создать более 280 новых площадок.

