Beget заявил об утрате части данных клиентов после масштабной кибератаки

Хакеры атаковали инфраструктуру Beget в ночь на 2 ноября. Тогда у хостинг-провайдера случился крупный сбой, а некоторые сайты, которые он обслуживал, перестали работать.

По словам компании, злоумышленники получили доступ к системе и запустили скрипты, которые обнуляли данные в трех серверах: VPS (виртуальные серверы, на которых размещают сайты и приложения), S3 (облачное хранилище файлов) и Kubernetes (система управления приложениями на серверах). Также были потеряны бинарные резервные копии VPS, настройки CDN (сети доставки контента, которая помогает быстрее загружать файлы) и IP-адреса серверов.

Файловые резервные копии хостинга и облачной инфраструктуры не утрачены, но клиенты пока что не могут получить к ним доступ. Сейчас хостинг-провайдер вынужден вручную проверять более тысячи серверов перед запуском, чтобы выявить наличие уязвимостей и вредоносных скриптов. По предварительной оценке Beget, почти все сайты поддаются восстановлению.

В компании добавили, что на серверах с данными пользователей не наблюдалось попыток их скачать или изменить. Однако клиентам все-таки посоветовали сменить логин и пароль.

По словам владельца маркетингового агентства, который является одним из пострадавших от сбоя, его сайты не работают уже больше двух суток. Из-за этого бизнесмен теряет часть прибыли. Другой клиент рассказал нам, что из-за сбоя его сайт не открывался почти сутки.

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