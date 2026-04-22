«Базарная брань»: Майоров раскритиковал оскорбления Соловьева в адрес Бони

Представитель «Союза отцов» Сергей Майоров осудил резкие высказывания телеведущего Владимира Соловьева в адрес Виктории Бони и заявил, что такие формулировки недопустимы в публичном пространстве, сообщает Om1 Новосибирск .

Конфликт между Владимиром Соловьевым и Викторией Боней разгорелся после обращения блогера к президенту Владимиру Путину. В ответ телеведущий направил запрос в Следственный комитет и Минюст с просьбой проверить деятельность Бони и возможность присвоения ей статуса иностранного агента. В эфире «Россия 1» он также использовал формулировки «потрепанная шалава» и «потрепанная тварь».

Член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», заместитель исполнительного директора Союза отцов РФ по демографии и здоровому образу жизни Сергей Майоров назвал ситуацию «неприглядной со всех сторон».

«Позволительны ли высказывания Соловьева? Как мужик мужику, я хочу задать один вопрос: вы хотите, чтобы ваш сын, придя домой, назвал одноклассницу или соседку „потрепанной шалавой“? Нет? Вот и ответ. Те формулировки, которые прозвучали в эфире федерального канала, это не мужская позиция, это базарная брань», — сказал он.

По его мнению, оскорбления перечеркивают любые слова о патриотизме и становятся плохим примером для подростков.

«Если ты перешел эту черту в эфире, грош цена твоим нравоучениям о патриотизме. Воспитать полноценную личность можно только на уважении, а не на агрессивном хамстве, которое, к сожалению, сегодня часто льется с экранов», — добавил Майоров.

Он также подчеркнул, что родителям стоит обсуждать подобные ситуации с детьми и формировать уважительное отношение к женщинам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.