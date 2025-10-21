Baza: в Москве стало невозможно купить военный билет

В Москве теперь невозможно купить военный билет. Это связано с введением электронного реестра повесток и новыми правилами работы с призывниками, которые действуют в едином пункте призыва на улице Яблочкова, сообщает Baza .

До этого «серая схема» основывалась на простом решении проблемы через связи в военкоматах. Из-за бумажного документооборота предлагалось «потерять личное дело», «вычеркнуть из списков» или «перенести дело на нужную полочку». Однако благодаря электронному реестру исключить призывника из списков стало практически невозможно.

Также призывникам предстоит отправиться в Единый пункт призыва на Яблочкова. Даже если у них есть медсправка, подтверждающая заболевание, они смогут быстро перепроверить диагноз в кабинете со всем необходимым оборудованием.

Однако находчивые «торговцы» ищут обходные пути для получения военного билета через регионы, убеждая молодых людей изменить место прописки. Они утверждают, что там процесс решения вопроса проще.

На форумах в даркнете до сих пор можно найти предложения о покупке военного билета за сумму от 650 тыс. до 2,5 млн рублей. При этом существует значительный риск столкнуться с мошенничеством.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.