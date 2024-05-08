Baza: соцсеть Likee заполнена педофилами и детским порно

Блогерша Елизавета Степанова обратилась к главе «Лиги безопасности интернета» Екатерине Мизулиной с просьбой заблокировать в России китайскую соцсеть Likee из-за большого количества детской порнографии, а также присутствия там педофилов и различных извращенцев, пишет Telegram-канал Baza .

По словам блогерши, российский сегмент соцсети почти перестали модерировать. Контент в Likee с самого его появления публикуют в основном дети, но в последнее время их ролики вызывают тревогу.

Школьники стали танцевать под трендовые треки со спущенными штанами, а некоторые из них становятся жертвами извращенцев в прямых эфирах, где их принуждают совершать различные непристойности.

Степанкова считает Likee «детским порнхабом» и утверждает, что педофилы облюбовали эту социальною сеть и «разводят» в ней маленьких детей.

Мизулина отреагировала на заявление Степановой сообщением, что к соцсети действительно много вопросов, связанных с запрещенным контентом.

Ранее в Ленобласти за создание детского порно задержали сторожа дошкольного учреждения. У него нашли несколько флешек с кадрами насилия над двумя девочками.