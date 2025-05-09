Baza: россияне скупают на маркетплейсах «универсальные виниры» за 500 рублей
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Россияне массово скупают на маркетплейсах «универсальные виниры», стоимость которых составляет всего 500 рублей. При этом многие покупатели разочарованы, что пластик не заменяет настоящие зубы, сообщает Baza.
Производители гарантируют, что «накладные виниры» могут быть использованы для «временного восстановления поврежденных зубов, а также для изменения их формы и оттенка как на верхней, так и на нижней челюсти». Еще «пластиковые виниры» отличаются универсальностью, их легко устанавливать и снимать без необходимости в специальных навыках или инструментах.
Однако россияне за 500 рублей пытаются стать обладателями голливудской улыбки. Согласно отзывам к товару, в «универсальных винирах» можно смеяться, но нельзя разговаривать, так как они начинают выпадать. Кроме того, многие покупатели не могут разобраться, как ими пользоваться.
«Вообще бомба, но нужно привыкание, потому что у меня вообще нет зубов», — говорится в одном из отзывов.