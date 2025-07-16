В Кашире продолжается модернизация 9 игровых площадок

В городском округе Кашира продолжается модернизация детских игровых площадок. Всего в этом году будет модернизировано 9 ДИП. Они расположены как в городской черте, так и по селам. Среди них и 3 губернаторских: это по улицам Иванова, 3, Садовая, 24/2 в Кашире-2 и по улице Попова в Кашире-8. Работы по всем объектам будут завершены до конца июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу – это все делает прогулки малышей интересными, развивающими. И, конечно, особое внимание в этой работе уделяем безопасности. К примеру, везде укладываем травмобезопасное покрытие из резиновой крошки, ставим освещение и камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.