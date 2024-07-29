Baza: Канье Уэст запросил 5 млн долларов за концерт в Москве

Американский рэпер Канье Уэст потребовал 5 млн долларов за выступление в столице РФ, но договор на проведение концерта еще не подписал, сообщает Baza .

Организаторы концерта в Москве должны будут перечислить исполнителю 5 млн долларов. Однако само мероприятие все еще под вопросом, так как пока не выбрана площадка и не подписан договор.

По данным источников Baza, дату выступления рэпера перенесли на 7 сентября. Кроме того, в ближайшее время должен решиться вопрос с местом проведения концерта.

Если же договор не будет подписан в течение двух недель, то мероприятие перенесут на более весомый срок или вовсе отменят.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Канье Уэст даст концерт в Москве 6 сентября. По версии СМИ, музыкант приезжал в Россию не только для празднования юбилея Гоши Рубчинского, но и для поиска площадки под концерт. Он выбирал между «Лужниками» и «Динамо».