Батарейки из отходов начнут производить в Москве

Первое в России производство алкалиновых батареек, интегрированное с технологией глубокой переработки использованных элементов питания, запустят в Москве. Открытие намечено на 20 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Ежегодно предприятие будет использовать до 4000 тонн вторичного сырья, полученного из отработанных элементов питания.

«Проект в этом году занял первое место на Зеленой премии в номинации „Технологические и цифровые проекты“. Запуск такой экосистемы сформирует принципиально новую модель обращения с опасными отходами, к которым относятся батарейки. Она будет в полной мере отвечать принципам экономики замкнутого цикла, когда отход становится сырьем и затем снова товаром на полке, — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Вовлекать в повторное производство будут до 70% вторичного сырья из отработанных батареек. Это уникальный показатель не только для России, но и мира».

Старые батарейки собирают в 3100 специальных точках по всей стране. В населенных пунктах, где они расположены, живут 10,7 млн человек. В перспективе охват сети планируется расширить до 30 млн человек.

Реализуют проект ООО «Первый завод гальванических элементов» и ООО «НЭК-Инновации». Они разработали уникальный процесс извлечения из батареек цинка, диоксида марганца и графита. Технология обеспечивает высокую степень чистоты компонентов, что необходимо для качественного и стабильного производства.

К концу 2026 года объем производства батареек из вторичного сырья должен достигнуть 100 тонн в месяц. В 2027 году показатель планируют увеличить до 250 тонн, достичь его поможет запуск предприятия по первичной переработке в Санкт-Петербурге. К 2030 году проект намерен обеспечить вторичное использование 30% батареек, поступающих в обращение в России.