Бастрыкин потребовал доклад о ремонте улицы Вавилова в Ростове

Ремонтные работы, начатые в 2023 г на улице Вавилова в Ростове, приостановлены

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту затянувшейся реконструкции улицы Вавилова в Ростове-на-Дону, сообщает rostovgazeta.ru .

Реконструкция и расширение улицы Вавилова начались в 2023 году. Завершить работы планировали в 2024-м, однако сроки неоднократно переносились. Сейчас работы приостановлены, спецтехника на объекте отсутствует.

Жители Октябрьского района сообщили в социальных сетях, что дорожное полотно и прилегающие территории находятся в неудовлетворительном состоянии. Отдельные участки перекопаны, на дороге образовались глубокие ямы, строительный мусор с обочин не убирается. Из-за частичного перекрытия проезд автомобилей, общественного транспорта и экстренных служб затруднен, регулярно возникают заторы.

После обращений жителей в СУ СК России по Ростовской области организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде представить доклад о ходе и результатах проверки, а также о принятых мерах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее жители неоднократно жаловались на качество дорожного покрытия в Ростове-на-Дону и области, несмотря на ежегодное выделение значительных средств на ремонт.

