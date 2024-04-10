Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки нарушения прав детей-инвалидов в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по делу о нарушении прав детей с ограниченными возможностями здоровья в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, для родителей с детьми с ограниченными физическими возможностями нет свободного доступа для проведения занятий по лечебной физкультуре.

Родители должны нести детей на руках до специального помещения. Это доставляет неудобства и риски для здоровья.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве организована процессуальная проверка.

Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.