Бастрыкин попросил завести дело против председателя Солнцевского районного суда

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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин подал прошение о разрешении завести уголовное дело в отношении председателя Солнцевского районного суда Артема Матеты, сообщает РИА Новости .

10 июля прошение Бастрыкина рассмотрит высшая квалификационная коллегия судей.

Основанием для возбуждения дела стала статья о мошенничестве. Остальные подробности пока не разглашаются.

Ранее Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Он считает, что в отдельных случаях эта мера просто необходима.