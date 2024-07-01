Бастрыкин попросил завести дело против председателя Солнцевского районного суда
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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин подал прошение о разрешении завести уголовное дело в отношении председателя Солнцевского районного суда Артема Матеты, сообщает РИА Новости.
10 июля прошение Бастрыкина рассмотрит высшая квалификационная коллегия судей.
Основанием для возбуждения дела стала статья о мошенничестве. Остальные подробности пока не разглашаются.
Ранее Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Он считает, что в отдельных случаях эта мера просто необходима.