Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

сегодня в 17:28

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены в стране моратория на смертную казнь, сообщает ТАСС .

Такую инициативу глава СКР высказал на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

«В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», — добавил Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин предложил изменить в РФ миграционную политику из-за преступлений иностранцев. По его словам, они стали чаще совершать особо тяжкие преступления.