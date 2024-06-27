Бастрыкин предложил менять миграционную политику из-за преступлений иностранцев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за изменение миграционной политики страны и привел статистику по преступлениям мигрантов, сообщает «Царьград» . По словам председателя СК, число преступлений экстремистского характера среди иностранцев выросло на 147%.

Бастрыкин отметил, что приезжие также стали почти на треть (32%) чаще совершать особо тяжкие преступления.

«Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — сказал глава Следкома.

Также мигранты стали совершать больше преступлений против половой неприкосновенности, доложил Бастрыкин. Со стороны нерезидентов растет и количество преступлений, связанных с наркотиками.