Баста выступил на шикарной свадьбе дочери замруководителя Росреестра Москвы

Заместитель руководителя Росреестра Москвы Сергей Исмунц выдал замуж свою дочь за племянника экс-главы Владикавказа Махарбека Хадарцева, торжество с размахом отметили в доме невесты и пытались это скрыть, пишет Telegram-канал Baza .

Обслуживающий персонал перед торжеством просили подписать соглашение о неразглашении. Однако кадры со свадьбы все равно попали в Сеть. Известно, что молодых поздравили рэпер Баста, певцы Николай Басков и Сосо Павлиашвили. По осетинской традиции свадьбу сыграли дважды: в доме жениха и невесты. При этом, судя по приглашенным артистам, Исмунц не скупился на праздновании свадьбы в «доме невесты».

Особые напутствия жениху передали его же родственники. Молодого человека пообещали отправить на СВО, если обидит молодую жену.

«Вашу дочку не обидит и будет носить на руках. Если нет — мы сами его отправим на СВО, чтобы он искупил свою вину», — сказал экс-глава Владикавказа Махарбек Хадарцев, обращаясь к замруководителю Росреестра Москвы.